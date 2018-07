Pela Toro Rosso, Ricciardo lidera 2º dia de testes da F1

O tempo do piloto da Toro Rosso foi melhor até do que o registrado por ele próprio com o carro da Red Bull, a equipe matriz e que lidera o Mundial de Construtores. Apontado como um dos candidatos a substituir o também australiano Mark Webber na Red Bull em 2014, Ricciardo registrou a terceira melhor volta, com 1min33s187, com o carro da escuderia.

Entre os tempos de Ricciardo, ficou o espanhol Carlos Sainz Jr., que faz parte do programa de jovens pilotos da Red Bull e terminou na segunda colocação ao marcar o tempo de 1min33s016 com o carro da Toro Rosso. O italiano David Valsecchi, que foi campeão da GP2 no ano passado, foi o quarto mais rápido, com 1min33s554, pela Lotus.

O inglês Oliver Turvey ficou em quinto lugar pela McLaren, com o tempo de 1min33s864. Entre os pilotos que compõem o grid da Fórmula 1 e treinaram, o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, foi o mais rápido do dia, em nono lugar, seguido pelo alemão Nico Hulkenberg, da Sauber. Já o escocês Paul di Resta, da Force India, terminou na 14ª colocação entre os 15 pilotos que treinaram nesta quinta.

Os testes da Fórmula 1 se encerram nesta sexta-feira em Silverstone e, segundo a programação divulgada pelas equipes, terá as presenças do brasileiro Felipe Massa, pela Ferrari, e do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull.

Inicialmente, os testes em Silverstone contariam com a presença de apenas jovens pilotos. A Federação Internacional de Automobilismo, porém, liberou a participação dos titulares da Fórmula 1 para testar os novos pneus que serão fornecidos pela Pirelli a partir do GP da Hungria.

Confira os tempos do segundo dia de testes da Fórmula 1 em Silverstone:

1º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min32s972

2º. Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min33s016

3º. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min33s187

4º. Davide Valsecchi (ITA/Lotus) - 1min33s554

5º. Oliver Turvey (ING/McLaren) - 1min33s864

6º. James Calado (ING/Force India) - 1min33s957

7º. Antonio Felix da Costa (POR/Red Bull) - 1min33s958

8º. Davide Rigon (ITA/Ferrari) - 1min34s053

9º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min34s116

10º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min34s224

11º. Daniel Juncadella (ESP/Williams) - 1min34s631

12º. Robin Frijns (HOL/Sauber) - 1min34s731

13º. Will Stevens (ING/Caterham) - 1min36s082

14º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min36s356

15º. Rodolfo Gonzalez (VEN/Marussia) - 1min37s949