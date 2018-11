Pelo segundo ano seguido, Anitta vai cantar o Hino Nacional em Interlagos

Assim como no ano passado, Anitta vai cantar o Hino Nacional antes do início do GP do Brasil de Fórmula 1. A personalidade é uma das convidadas de um dos grandes patrocinadores da prova.

Pela manhã, Anitta desfilou pelos boxes de Interlagos e disse que gostaria de posar ao lado do piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, para homenagear seu pai.

O GP do Brasil de Fórmula 1 tem largada prevista para as 15h10. Apesar da manhã quente, a previsão é de chuva para a prova. Hamilton, pentacampeão unificado, larga na pole position, ao lado do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.