Pelo Twitter, Massa e outros pilotos prestam apoio a Michael Schumacher

SÃO PAULO - O piloto da Willians, Felipe Massa, publicou uma mensagem no Twitter passando forças ao alemão Michael Schumacher. O heptacampeão da Fórmula 1 sofreu um grave acidente de esqui, na França, e foi diagnosticado com traumatismo craniano. Segundo o jornal francês Le Dauphiné Libéré, a lesão do alemão pode ser fatal.

Schumacher também recebeu boas vibrações de outros pilotos pela rede social. "Todos nossos pensamentos para Schumi e para a família dele! Espero que você se recupere logo. #lenda #Schumi", divulgou Romain Grosjean, da Lotus. "Desejando o melhor para Michael, espero que tudo fique bem...!", postou Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso.