Pelo Twitter, pilotos desejam melhoras à Michael Schumacher

SÃO PAULO - O acidente envolvendo Michael Schumacher causou comoção entre os pilotos da Fórmula 1. Pelas redes sociais, ex-companheiros e rivais mostraram solidariedade à família do alemão, que sofreu traumatismo craniano nos Alpes Franceses. O ex-automobilista se chocou com uma rocha e encontra-se em estado grave, com traumatismo craniano.

Ex-companheiros de Schumacher na Ferrari, os brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello demonstraram tristeza em relação ao ocorrido. Colegas de equipe do alemão entre 2000 a 2005, Barrichello postou frase no Twitter. "O q importa na vida é lembrar dos bons momentos e das boas risadas. To rezando por vc", escreveu. Pela mesma rede social, Felipe Massa também homenageou o ex-piloto. "Estou rezando para Deus te proteger irmão !! E q vc tenha uma rápida recuperação Michael!!", redigiu.

Além deles, outros pilotos também se expressaram pela rede social. Os alemães Nico Hulkenberg e Nico Rosberg, desejaram melhoras à Schumacher e muita força para a família. Outrora concorrentes, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Jenson Button, escreveram frases, demonstando esperança e expectativa por notícias positivas, vindas de Grenoble, cidade em que o ex-piloto de 44 anos está internado.

Reprodução