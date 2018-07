Perez aprova desempenho em ano de estreia na F1 O mexicano Sergio Perez ficou satisfeito com o desempenho em sua conturbada temporada de estreia na Fórmula 1. O piloto da Sauber terminou o campeonato no 15º lugar geral apesar de ter ficado ausente em duas corridas por conta do acidente sofrido no GP de Mônaco, em maio.