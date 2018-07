Perez desmente rumor de substituir Felipe Massa na Ferrari

SEPANG - A emoção pelo segundo lugar de Sergio Perez, neste domingo, nos integrantes da Sauber foi tamanha que o dono da equipe, o sempre sério Peter Sauber, ficou com lágrimas nos olhos. O resultado levou o simpático time suíço à quarta colocação entre os construtores, com 30 pontos diante de 55 da McLaren, líder. Em 2011, em 19 etapas somou 44 pontos, para se ter uma ideia do seu avanço, apesar do orçamento bastante limitado. Houve, claro, festa no escritório da escuderia no paddock de Sepang.

“Hoje era possível vencer”, afirmou Perez, expondo uma combinação de sentimentos. Alegria por seu primeiro pódio na Fórmula 1 e frustração por ter chegado tão perto da vitória. Na 49.ª volta de um total de 56, o mexicano, segundo, cruzou a linha de chegada apenas meio segundo atrás de Alonso, primeiro colocado. “Cheguei um pouco rápido a uma curva rápida (13), toquei a zebra, o carro ficou sem controle e acabei na parte suja do asfalto, ainda bastante molhado. Perdi ali a chance de ganhar a corrida”, afirmou, sem demonstrar resignação.

Na passagem seguinte, 50.ª volta, Perez passou cinco segundos atrás de Alonso. “Mas ainda assim eu me aproximava a cada volta, estava mais veloz... de qualquer forma foi um grande resultado para a equipe”, falou Perez. Recebeu a bandeirada 2 segundos e 263 milésimos depois do espanhol. “Nos testes compreendemos ter produzido um grande carro que precisa, agora, ser desenvolvido. Estou ansioso com a sequência do campeonato.”

Peter Sauber de volta a seu estado mais normal, reflexivo, comentou: “Sergio foi muito rápido nas três circunstâncias da corrida, com os pneus intermediários, de chuva e para asfalto seco, o que mostra como é boa a nossa base”. O último pódio da Sauber, como Sauber e não BMW, que a comprou em 2006 e a repassou em 2010, remontava ao GP dos EUA de 2003, em Indianápolis, com o terceiro lugar de Heinz-Harald Frentzen. E o último pódio de um representante do México na Fórmula 1 foi o de Pedro Rodriguez, segundo colocado no GP da Holanda de 1971, com BRM, também disputado sob chuva e vencido pela Ferrari, com o belga Jacky Ickx.

A exemplo do que ocorreu depois do GP da Austrália, Perez foi ainda mais questionado, neste domingo, a respeito de eventualmente a Ferrari decidir contratá-lo para substituir Felipe Massa. Perez é piloto da Academia da Ferrari. Em Melbourne o mexicano largou em último e terminou em oitavo. No domingo, começou a prova em nono e por pouco não venceu, terminou em segundo, faz grande campeonato. “Eu permanecerei na Sauber a temporada inteira”, afirmou. “São apenas rumores. Estou completamente comprometido com minha equipe.” O mexicano dedicou o pódio a sua cachorrinha, que morreu recentemente.