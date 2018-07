Pérez exalta 'temporada sólida' da Force India em 2014

A Force India vem fazendo uma temporada sólida na Fórmula 1 neste ano. Com pelo menos um de seus pilotos pontuando em todas as corridas da temporada, a equipe ocupa a quarta posição no Mundial de Construtores, com 87 pontos, dois à frente da Willians. E a expectativa de Sergio Pérez, piloto mexicano da escuderia, é manter o bom desempenho no GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, neste final de semana.

Pérez ressaltou a evolução que a equipe vem tendo ao longo do ano, que o levou a conquistar a sexta posição na corrida passada, na Áustria. "Fizemos uma prova muito forte e acabamos com um resultado importante. Acredito que poderíamos até ter lutado pelo pódio, mas considerando-se as circunstâncias fizemos um bom trabalho. Estamos tentando trabalhar de forma a sermos competitivos durante uma corrida de 70 voltas", disse.

O prognóstico do piloto mexicano é que Silverstone será um desafio ainda maior para a Force India. "Acredito, no entanto, que podemos continuar o bom desempenho. É um circuito que eu gosto e geralmente vou bem. Nós estamos tendo performances convincentes em todas as pistas até agora e eu não vejo razão para não o fazermos neste fim de semana", revelou.

O fato de Silverstone ser a cidade sede da Force India "adiciona uma motivação extra aos pilotos", de acordo com Sergio Pérez. O mexicano ocupa a 11.ª posição no Mundial de Pilotos na Fórmula 1, com 28 pontos, um a menos que o dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren.