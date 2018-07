Perez revela que Gutiérrez será seu substituto na Sauber De malas prontas rumo à McLaren, o mexicano Sergio Perez deixou escapar nesta quinta-feira que seu substituto na Sauber será o compatriota Esteban Gutiérrez. A declaração inesperada, em entrevista no Autódromo de Interlagos, seguiu o anúncio da equipe de que revelaria o nome de seu novo piloto neste fim de semana, durante a disputa do GP do Brasil de Fórmula 1. A Sauber, porém, não confirmou o contrato com Gutiérrez.