Perez ultrapassa Leclerc nos segundos finais e lidera 3º treino livre em Mônaco

Com segundos finais muito agitados, o terceiro treino livre do GP de Mônaco terminou com o mexicano Sergio Perez na primeira posição. O piloto da Red Bull assumiu a ponta nos momentos decisivos, ultrapassando Charles Leclerc, com tempo de 1min12s476. A dupla ferrarista formada por Leclerc e Sainz ficou com as duas colocações seguintes, com tempos de 1min12s517 e 1min12s846, respectivamente.

Líder da temporada, mas seguido de perto por Leclerc, Max Verstappen ficou com o quarto melhor tempo do treino, com 1min12s881. Pierre Gasly também brilhou na quente manhã de Mônaco e terminou com a quinta colocação, tempo de 1min13s210, seguido de perto por Lando Norris (1min13s226).

Lewis Hamilton, que fez uma grande corrida de recuperação na última etapa, não teve um bom desempenho no TL3 e esbravejou durante as voltas. O britânico fechou o treinamento na sete melhor posição, com tempo de 1min13s375. O top 10 ainda contou com Kevin Magnussen (Haas), George Russell (Mercedes) e Fernando Alonso (Alpine), que vem de uma grande prova em Barcelona.

Após liderar todos os treinos no GP da Espanha e encaminhar um vitória tranquila na corrida, que terminou com abandono por falta de potência no carro, o monegasco Leclerc deixa a primeira colocação do TL3 pela primeira vez.

Durante a prova, o ferrarista Carlos Sainz foi chamado para o box e precisou diminuir o ritmo a 15 minutos do fim, momento em que Leclerc trocou seus pneus para tentar uma volta ainda mais rápida para confirmar o melhor tempo do dia. Sainz voltou bem e as voltas finais foram apertadas, com grande revezamento nas primeiras posições durante os segundos finais.

Lance Stroll errou feio na reta final do treinamento, pegou um calombo na pista e bateu no muro. O canadense caiu para os últimos lugares e não se recuperou, terminando na 18 posição.

Os 20 pilotos voltam à pista do tradicional circuito de Mônaco às 11h da manhã deste sábado para os três treinos classificatórios. A largada para a corrida acontecerá no domingo, às 10h.