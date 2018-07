Perto do título, Vettel prega cautela em Austin

Apesar da vantagem, Vettel prega calma na véspera do GP dos Estados Unidos. Há duas semanas, uma punição quase pôs fim ao sonho do terceiro título seguido na Fórmula 1. Após faturar o terceiro tempo no grid, o alemão precisou largar da última posição por ter infringido uma norma sobre quantidade de combustível no carro ao fim do treino. Com uma grande corrida de recuperação, Vettel conseguiu terminar em 3º e manteve a liderança do campeonato.

"Vimos na última corrida como as coisas podem mudar rapidamente. E largar no pelotão traseiro pode dar algumas oportunidades", afirmou o escaldado piloto da Red Bull. "A melhor estratégia é manter a concentração e tentar fazer o melhor. Estou feliz com o resultado de hoje, mas até agora ninguém somou pontos".

Vettel se mostrou aliviado neste sábado por não ter enfrentado problemas no carro, como aconteceu na segunda sessão livre. Na sexta-feira, ele precisou deixar o treino ainda nas primeiras voltas em razão de um problema mecânico em sua Red Bull. "Estou feliz por ter tido uma sessão tranquila, sem problemas. Ontem não tivemos uma situação ideal. Mas essas coisas acontecem e podem acontecer de novo", alertou.

Para ficar com o título, neste domingo, Vettel precisa vencer e Alonso não pode passar do quinto lugar em Austin. Caso o espanhol termine em quarto, o campeonato será decidido apenas na última etapa da temporada, em São Paulo, no dia 25.