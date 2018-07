Peterhansel chega em 10º lugar, mas está perto do título do Dakar

A grande vantagem adquirida nos dias anteriores está sendo decisiva para a definição do título do Rali Dacar, o mais tradicional do mundo, em favor do francês Stéphane Peterhansel. Nesta sexta-feira, na 12.ª e penúltima etapa da competição - uma especial de 481 quilômetros cronometrados entre as cidades argentinas de San Juan e Villa Carlos Paz -, ele e o navegador Jean-Paul Cottret chegaram apenas na 10.ª colocação, mas mesmo assim estão perto da conquista da taça.

O finlandês Mikko Hirvonen e o francês Michel Perin conseguiram nesta sexta-feira o primeiro triunfo neste Rally Dakar ao completarem o percurso em 5h34min17s, apenas nove segundos a menos que o catariano Nasser Al Attiyah e do francês Matthieu Baumel, atual vice-líderes da classificação geral.

Com a grande vantagem que têm na liderança, Peterhansel e Cottret, perto do hexacampeonato, viram a diferença cair de 51min55s para 40min59s, muito com apenas uma etapa a ser disputada. Neste sábado, a 13.ª e derradeira etapa acontecerá com uma especial de apenas 180 quilômetros entre Villa Carlos Paz e Rosário.

Entre as motos, o australiano Toby Price está na mesma situação de Peterhansel. Nesta sexta-feira, ele ficou em segundo lugar, 7min32s atrás do português Helder Rodrigues, o vencedor da etapa. Na classificação geral, Price tem agora 37min39 de vantagem para o eslovaco Stefan Svitko, apenas o quarto colocado do dia.