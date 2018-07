Petrov é punido com perda de cinco posições na Coreia O russo Vitaly Petrov, da Renault, foi punido pelos comissários de pistas do Grande Prêmio do Japão, disputado neste domingo, em Suzuka, com a perda de cinco posições no grid de largada da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, no dia 24 de outubro, na Coreia do Sul.