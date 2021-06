Pierre Gasly, da AlphaTauri, é o mais veloz no 3º treino livre no Azerbaijão

O piloto Pierre Gasly, da AlphaTauri, foi o mais veloz, neste sábado, no terceiro treino livre para o GP do Azerbaijão, sexta etapa da Fórmula 1, a ser disputada neste domingo. O francês fez a melhor volta em 1min42s251, seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull (1min42s595) e pelo britânico Lewis Hamilton (1min42s697), da Mercedes.

Os dois carros da Ferrari vieram em seguida. O monegasco Charles Leclerc marcou 1min42s778, em quarto, enquanto seu companheiro Carlos Sainz ficou em quinto, com 1min43s006.

O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, surpreendeu mais uma vez, ao obter o sétimo lugar (1min43s080), atrás da McLaren do britânico Lando Norris (1min43s011). Já o oitavo tempo foi do do japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri (1min43s244), à frente do francês Esteban Ocon, da Alpine (1min43s294).

Os australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, fechou a lista dos dez primeiros, ao marcar 1min43s557.O holandês Max Verstappen, líder do Mundial, bateu na curva 15, a mesma que Leclerc também se acidentou na sexta-feira, e ficou apenas com o 15º tempo (1min43s984), após seis voltas completadas.

Os carros voltam à pista às 9 horas deste sábado para a classificação do grid de largada da prova, com início previsto para domingo também às 9 horas.