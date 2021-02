Pierre Gasly é o sexto piloto da Fórmula 1 a contrair o novo coronavírus

O francês Pierre Gasly aumentou a lista de pilotos da Fórmula 1 infectados com a covid-19, segundo informou o próprio atleta nas redes sociais. O titular da equipe AlphaTauri afirmou que já está em isolamento, mas não disse se apresenta sintomas.

"Gostaria que soubessem que testei positivo para a covid-19. Já informei a todos com quem tive contato nesses últimos dias", anunciou Gasly, nas redes sociais. "Neste momento, estou em isolamento e seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Estou me sentindo bem e vou seguir com o meu plano de treinamento em casa enquanto estiver isolado. Tomem cuidado."

O francês está em Dubai fazendo preparação física para o início da temporada 2021 da Fórmula 1, com o GP do Bahrein, no dia 28 de março. A pré-temporada será realizada duas semanas antes, no mesmo país.

Gasly é o sexto piloto da categoria a contrair o novo coronavírus. Antes dele, foram infectados o mexicano Sergio Pérez, o canadense Lance Stroll, os britânicos Lewis Hamilton e Lando Norris e o monegasco Charles Leclerc.

Em 2020, o piloto francês se destacou ao faturar sua primeira vitória na F-1, ao chegar na frente no GP da Itália. Neste ano, ele formará dupla com o estreante japonês Yuki Tsunoda.