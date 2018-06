Pietro Fittipaldi assina contrato para correr na Fórmula Indy em 2018

O piloto Pietro Fittipaldi vai seguir os passos do avô, Emerson Fittipaldi, e correr na Fórmula Indy nesta temporada. O piloto de 21 anos foi confirmado nesta terça-feira como piloto da Dale Coyne para a disputa de sete provas neste ano, incluindo a mais famosa delas, as 500 Milhas de Indianápolis, da qual o avô foi campeão em duas ocasiões.

Nascido nos Estados Unidos, Pietro foi campeão em 2017 da World Series e integra o projeto de formação de pilotos da escuderia Telmex, mantido pelo magnata mexicano Carlos Slim. "É um sonho sendo realizado, ainda mais podendo disputar as 500 Milhas de Indianápolis, onde os Fittipaldi já têm um histórico de grandes conquistas", comentou.

O convite da equipe a Pietro foi feito após o desempenho nos testes realizados no mês passado na pré-temporada, no circuito misto de Sebring. Nesta segunda-feira, foi a vez do piloto testar na pista de Sonoma, na Califórnia. Agora, Pietro embarca para Phoenix, onde participa da pré-temporada com três dias de testes no circuito oval.

"Não escondo de ninguém que meu outro grande objetivo é chegar na Fórmula 1 e com certeza esta temporada na Indy será um passo muito importante em meu desenvolvimento", afirmou. A estreia dele será na segunda etapa do campeonato, em 7 de abril, em Phoenix. Depois, o brasileiro participa das duas provas em Indianápolis (misto e oval), além de corridas no Texas, Mid Ohio, Portland e Sonoma.

Além de Pietro, o Brasil terá outro novato na categoria em 2018. O gaúcho Matheus Leist, de 19 anos, correrá toda a temporada e terá como companheiro de equipe o compatriota Tony Kanaan.