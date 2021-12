Pietro Fittipaldi exalta 123 voltas em teste da Haas em Abu Dabi

Pietro Fittipaldi encerrou a temporada 2021 com uma chance de ouro na Haas, nesta quarta-feira. Seis dias após ter renovado seu contrato como piloto reserva da equipe de Fórmula 1, o piloto brasileiro foi para a pista em Abu Dabi e completou 123 voltas no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

"Finalizamos o dia de testes em Abu Dabi e completamos 123 voltas. Foram muitas voltas e estou muito feliz com a forma como foi o teste. Aprendemos muito com este pneu maior de 2022. É bem interessante e conseguimos muitas informações para o ano que vem", comentou o brasileiro.

O neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi pôde conferir como serão os pneus dos carros da F-1 em 2022. Maiores, terão aro de 18 polegadas - os deste ano tinham 13. E fazem parte de um grande pacote de mudanças nos monopostos, com o objetivo de reduzir custos para as equipes e aumentar as disputas nas pistas.

Pietro foi para a pista quase de última hora. Ele substituiu o russo Nikita Mazepin, titular da Haas que foi cortado dos testes conduzidos pela Pirelli em Abu Dabi porque contraiu covid-19. Sem desperdiçar sua chance, o brasileiro registrou tempo apenas 0s1 acima do obtido por Mick Schumacher, outro titular da Haas, na sessão de terça-feira.

"Na minha parte, também fiquei muito contente em ser bem competitivo. Fizemos uma simulação de classificação por volta do meio dia e meia, hora bem quente da pista, e mesmo assim nosso tempo foi muito bom. Em simulação de corrida, também estávamos fortes na pista", afirmou Pietro.

No geral, ele foi o 10º e último colocado entre aqueles que foram para a pista nesta quarta, com 1min28s622 como melhor tempo. O mais veloz do dia foi o russo Robert Shwartzman, que substituiu Schumacher nesta quarta, com 1min25s348.

"É importante sempre ter a oportunidade de pilotar. Então, quero agradecer a equipe por me dar esta chance. Foi um dia fantástico e esses pneus grandes são interessantes, vai ser um desafio extra no ano que vem", declarou o brasileiro, que disputou duas corridas de F-1 pela Haas em 2020.