Pietro Fittipaldi pilotará Haas em 2 dias nos testes da próxima semana

Pietro Fittipaldi vai pilotar o novo carro da Haas logo na semana inicial dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, a equipe norte-americana divulgou a programação para as primeiras atividades e escalou o brasileiro nos dois últimos dias de treinos no circuito de Barcelona.

As sessões na pista espanhola estão previstas para ocorrerem da próxima segunda-feira até quinta. E o brasileiro vai pilotar o carro da Haas na tarde de quarta-feira e na manhã de quinta. O bólido foi apresentado em 7 de fevereiro, sendo denominado VF-19 e tendo na sua pintura os tons preto e dourado.

A participação nas outras sessões ficará concentrada nos pilotos titulares da Haas: Kevin Magnussen e Romain Grosjean. O francês vai conduzir o bólido na segunda-feira e na manhã de quarta, enquanto o dinamarquês assumirá o carro na terça-feira e na tarde de quinta.

Os titulares também vão pilotar os carros da Haas na segunda semana de testes em Barcelona. Magnussen trabalhará em 26 e 28 de fevereiro. Já Grosjean pilotará o carro nos dias 27 e 1º de março.

Pietro já havia pilotado pela Haas no fim da temporada 2018, nos testes realizados logo após o fim do campeonato, no circuito de Yas Marina, palco do GP de Abu Dabi.