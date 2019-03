Pietro Fittipaldi vai testar pela Haas no Bahrein na próxima quarta-feira

A Haas confirmou nesta quinta-feira que o brasileiro Pietro Fittipaldi vai participar do segundo dos dois dias de testes coletivos que a Fórmula 1 vai realizar na próxima semana, em Sakhir, no mesmo circuito que abrigará o GP do Bahrein, neste domingo, quando ocorrerá a segunda etapa do campeonato deste ano da categoria.

A equipe norte-americana anunciou que o seu piloto de testes e de desenvolvimento vai para a pista na quarta-feira, depois de o titular Romain Grosjean guiar pelo time na terça. O neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de F-1, já dirigiu um carro da escuderia dos EUA durante a pré-temporada da F-1, em Barcelona, e agora comemorou a chance que terá de voltar ao cockpit do modelo VF-19.

"Estou muito feliz de poder testar pela Haas no Bahrein. O Romain (Grosjean) vai testar no primeiro dia e eu vou testar na quarta-feira, então tenho mais uma boa chance de ajudar a equipe a desenvolver o carro da melhor forma possível para essa temporada. Além, é claro, de demonstrar para a equipe um bom trabalho e fazer o meu melhor desempenho no treino", afirmou Pietro, que foi anunciado como piloto de testes da Haas em novembro do ano passado.

Para Pietro, pilotar pela Haas na pista de Sakhir terá um sabor especial também pelo fato de que foi neste circuito, em 2017, que ele garantiu o título da Fórmula V8 World Series. O brasileiro se sagrou campeão da categoria com seis vitórias e, naquela prova no qual assegurou o troféu, alcançou dois pódios em uma rodada dupla de disputas.

"É uma pista que com certeza ficou marcada na minha carreira e curiosamente era um carro preto e dourado também, assim como o que vou guiar da Haas nesta próxima semana. Agora o desafio é ainda maior no Bahrein, então sigo me preparando muito para esse teste, sempre com trabalhos físicos e também com outras atividades no simulador da equipe", disse Pietro, cuja participação nos testes da próxima semana também foi enaltecida nesta quinta-feira por Guenther Steiner, chefe da Haas.

"Vai ser muito bom trazer o Pietro de volta ao VF-19 na próxima quarta-feira no Bahrein. Ele nos forneceu um excelente feedback quando pilotou para nós em Barcelona durante os testes de pré-temporada. O trabalho dele complementou perfeitamente o do Romain (Grosjean) e do Kevin (Magnussen) durante um período crucial de desenvolvimento do nosso carro. O Pietro está ocupado com o simulador desde então, por isso tenho certeza de que ele está pronto para voltar à pista e pilotar o carro real novamente", ressaltou o dirigente.

Antes de participar de duas sessões de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, o neto de Emerson Fittipaldi já havia tido uma primeira experiência com um carro da Haas em novembro de 2018, na pista de Abu Dabi, palco da última prova do campeonato passado da categoria. Naquela ocasião, ele chegou a completar 18 voltas no traçado do circuito de Yas Marina antes de sofrer com uma pane no motor do seu monoposto.