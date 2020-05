Piloto alemão da Fórmula E é suspenso por usar 'dublê' em corrida virtual

Companheiro de Lucas di Grassi na equipe Audi na Fórmula E, o piloto alemão Daniel Abt foi suspenso pela equipe nesta terça-feira por usar um "dublê" numa corrida virtual da competição. Ele deveria ter representado o time alemão na quinta etapa do "Race at Home Challenge" da F-E, no sábado, mas preferiu colocar um profissional do eSport em seu lugar.

Abt já pediu desculpas, no domingo, mas poderá sofrer consequências também nas provas reais do campeonato no retorno da temporada. "Integridade, transparência e compliance consistente diante das regras são as principais prioridades da Audi. E isso se aplica a todas as atividades da marca, sem nenhuma exceção", disse a tradicional empresa alemã, em comunicado.

Abt foi desclassificado da competição e levou ainda uma multa de 10 mil euros (cerca de R$ 59 mil). O valor será doado a uma instituição de caridade. "Eu não levei a corrida tão a sério como deveria ter feito", disse o piloto alemão.

As suspeitas sobre a participação de Abt na corrida de sábado começou ainda mesmo durante a prova. Rivais, competindo cada um de sua casa, levantaram dúvidas sobre o desempenho do alemão. A organização da disputa, então, checou o endereço de IP do competidor que se apresentava como Abt e descobriu se tratar de Lorenz Hoerzing, um profissional do eSport.