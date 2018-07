Piloto bate a 190km/h na Fórmula Truck e sofre fratura no braço e nas pernas

GUAPORÉ - Um forte acidente sofrido pelo piloto Diumar Bueno, da DB Motosport, interrompeu o treino livre deste sábado, em Guaporé, válido pela oitava etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck.

Quando percebeu que estava sem frios, na reta dos boxes, o piloto tentou jogar o veículo para a área de escape para reduzir a velocidade, que era cerca de 190km/h. Porém, o caminhão ultrassou a grama, cruzou a pista, acertou a proteção de pneus e acabou rompendo o muro de proteção do autódromo. Após isso, o veículo ainda passou por árvores, antes de despencar de uma altura de 15 metros.

Diumar Bueno sofreu faturas no braço direito e nas duas pernas, além de cortes na língua. A equipe médica em Guaporé fez os primeiros socorros, descaratando ferimentos na cabeça ou órgãos internos. Então, o piloto foi levado para o Hospital Manoel Francisco Guerreiro e depois transferido de avião para a Curitiba, cidade onde reside.

“O Diumar conversou com os médicos durante todo o tempo, também falei com ele. Apesar do susto, está tudo bem com ele, voltamos lá do hospital bem aliviados”, disse a presidente da Fómula Truck, Neusa Navarro.

Curiosamente, foi em Guaporé que o paranaense conquistou sua única pole position na categoria, em 2011.