Piloto brasileiro morre após acidente na Stock Paulista

O acidente fatal de Paulo Kunze aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mesmo circuito que provocou a morte de outro piloto brasileiro há cerca de duas semanas. No dia 3 de abril, Gustavo Sondermann, de 29 anos, morreu após bater seu carro durante a etapa da capital paulista da Copa Montana, uma categoria de acesso à Stock Car.

Por conta do acidente com Gustavo Sondermann, ocorrido na Curva do Café, a Confederação Brasileira de Automobilismo, a Federação de Automobilismo de São Paulo, os administradores do Autódromo de Interlagos e a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo resolveram fazer uma área de escape no local.

O acidente de Paulo Kunze não aconteceu no mesmo ponto que o de Gustavo Sondermann, mas foi tão violento quanto. Ele estava internado desde domingo no Hospital Alvorada, chegando a passar por cirurgia na segunda-feira. Seu estado de saúde, no entanto, foi piorando a cada dia - entrou em coma na terça - e ele acabou morrendo.