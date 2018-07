Piloto da F-1, Pérez faz doação para vítimas de terremoto no México

Único piloto mexicano da Fórmula 1, Sergio Pérez lamentou o terremoto que matou ao menos 225 pessoas em seu país nas últimas horas e iniciou uma campanha para arrecadar doações aos seus compatriotas. O terremoto, de 7,1 graus de magnitude, atingiu o México nesta terça-feira.

"Estou profundamente preocupado pelo que aconteceu ao meu país. É hora de ficarmos unidos", disse o piloto da Force India. Pérez fez uma doação inicial de 3 milhões de pesos mexicanos (cerca de R$ 530 mil) para ajudar as vítimas da tragédia, que causou também profundos danos materiais à capital Cidade do México.

Para tentar arrecadar mais doações, o piloto fez um acordo com a Fundação Carlos Slim, que pertence ao empresário de mesmo nome, um dos homens mais ricos do mundo. Pelo acerto, a cada US$ 1 doado à Fundação Checo Pérez, a Fundação Carlos Slim repassará a doação de US$ 5 às vítimas.