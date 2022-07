Piloto da Nascar é assassinado a facadas nos Estados Unidos

Bobby East, piloto da Nascar, uma das principais categorias de automobilismo dos Estados Unidos, foi morto a facadas em um posto de gasolina na Califórnia, na última quarta-feira, aos 37 anos. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Westminster na última sexta-feira.

O crime aconteceu enquanto o piloto abastecia o carro em um posto de gasolina na região. Segundo as autoridades, Trent William Millsap, de 27 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto por outros crimes, foi o responsável por esfaquear o piloto. A motivação do crime não foi revelada pela polícia, que segue em busca do suspeito.

De acordo com o comunicado oficial da polícia local, Bobby East foi esfaqueado na região do peito, e apesar de ter sido socorrido rapidamente, não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital local.

“A vítima foi encontrada no chão com um grave ferimento de facada na região do peito. Oficiais tentaram realizar procedimentos para preservar a vida da vítima antes da chegada dos paramédicos, que transportaram a vítima para um hospital local, onde ela não resistiu aos ferimentos e morreu”, disse o comunicado oficial.

Ao longo da carreira, East faturou em três oportunidades o título do Auto Club dos EUA (2004, 2012 e 2013). Além disso, somou 56 vitórias no USAC National Midget. Na Nascar Xfinity Series, principal divisão da categoria, disputou 11 corridas ao longo de duas temporadas, tendo um 52º lugar em 2007 como seu melhor resultado.