Piloto de 14 anos sofre acidente e morre em corrida de motos na Espanha

Marcos Garrido Beltrán, um jovem piloto espanhol de motociclismo de 14 anos, morreu neste domingo em um acidente enquanto disputava uma prova de Supersport 300 do Campeonato de Motociclismo da Andaluzia, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o piloto, que corria pela Cardoso Racing, sofreu o acidente entre as curvas 2 e 3 do circuito, caiu na pista e foi atropelado por outra moto em seguida. O outro piloto passa bem.

A Federação Andaluza de Motociclismo (FAM, na sigla em espanhol) informou por meio de um comunicado que a corrida foi paralisada e Marcos recebeu atendimento dos médicos do circuito. Na sequência, o jovem foi levado rapidamente ao hospital General de Jerez, mas não resistiu e morreu uma hora depois de ter dado entrada.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, lamentou a morte do piloto e transmitiu seu pesar à família por meio das redes sociais. "Lamento profundamente a morte do jovem Marcos Garrido em Jerez. Quatorze anos não é idade para morrer. Toda uma vida pela frente interrompida. Eu me uno à dor terrível de seus pais, familiares e amigos", escreveu em sua conta oficial do Twitter.