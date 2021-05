Piloto de Moto3, Jason Dupasquier morre após acidente no GP da Itália

Itália- O piloto suiço Jason Dupasquier, 19 anos, faleceu neste domingo, 30, em consequência das graves lesões que sofreu após uma queda no último minuto da sessão de classificação do GP da Itália de Moto3, no circuito de Mugello, realizado no sábado, 29.

Dupasquier perdeu o controle da moto na saída da curva nove, também conhecida como Arrabbiata 2, quando colidiu com o piloto japonês Ayumu Sasaki, KTM, e o espanhol Jeremy Alcoba, da Honda.

A equipe médica que acompanhava a competição foi acionada imediatamente no local para tentar estabilizar os atletas acidentados. Ao todo, a ação durou aproximadamente 30 minutos e precisou do apoio de um helicóptero que pousou no meio da pista para socorrer o piloto suíço e transferi-lo para hospital.

As primeiras notícias sobre o seu estado de saúde afirmavam que o piloto teria um edema cerebral e um trauma torácico grave, que foi confirmado pelo médico oficial da Federação Internacional de Motociclismo, o italiano Giancarlo Di Filippo.

“Ele foi transferido para o hospital de forma hemodinamicamente estável e vamos esperar mais informações do hospital. No momento sabemos que ele está em estado muito grave”, disse Di Filippo sobre o estado de saúde do piloto, que não resistiu aos ferimentos./ EFE