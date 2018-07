Piloto de motovelocidade morre atropelado em Interlagos

SÃO PAULO - Um dia após a morte do dinamarquês Allan Simonsen nas 24 horas de Le Mans, outro acidente fatal em provas de automobilismo. O gaúcho Cristiano Ferreira, de 29 anos, morreu na etapa de Interlagos do Brasileiro de Motovelocidade.

O piloto, que disputava a categoria GP Light, perdeu o controle da moto na segunda volta, caiu e foi atropelado por outro competidor. Levado ao Hospital Geral de Pedreira, sofreu uma parada respiratória e não resistiu aos ferimentos.

"É com pesar que informamos e lamentamos o falecimento do piloto #84 Cristiano Ferreira", divulgou a organização do evento. A disputa foi interrompida enquanto houve o atendimento ao piloto, mas retomada após a ida de Ferreira para o hospital.