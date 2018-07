Piloto espanhol de motovelocidade morre após acidente nas 24 Horas da Catalunha

O piloto de motovelocidade espanhol Enric Saurí, de 33 anos, morreu neste sábado após sofrer um acidente durante a disputa das 24 Horas da Catalunha, no circuito de Barcelona, quando competia pela equipe Motos Gaspar. A organização do evento emitiu um comunicado no qual lamentou o falecimento e explicou o acidente.

De acordo com a nota, o piloto saiu da pista quando iniciava a primeira curva do circuito na 67ª volta da prova, atravessando a área de escape e se chocando contra a barreira de proteção. Devido ao forte impacto, ele sofreu múltiplas lesões de caráter grave. A situação de instabilidade de Sauri obrigou a sua remoção para um hospital, onde faleceu.

Os organizadores lamentaram profundamente a perda de Sauri e transmitiram os sentimentos de pêsames à família, amigos e equipe. Em homenagem ao piloto, segundo o comunicado oficial, a cerimônia no pódio não terá comemoração e também será respeitado um minuto de silêncio.

Recentemente, Sauri, nascido em Granollers, participou da vitória de sua equipe na Copa Rodi Endurance 2017, prova do calendário espanhol com 101 voltas, disputada no circuito de Alcarrás, também na Catalunha.