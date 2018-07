Piloto espanhol diz estar bem após acidente e avisa que quer correr

Após sofrer forte acidente neste sábado, o espanhol Carlos Sainz Jr já pensa na corrida de domingo da Fórmula 1, na Rússia. Ainda no hospital, o piloto da Toro Rosso avisou que está bem e afirmou que quer disputar a prova no Autódromo de Sochi, apesar do susto que levou no terceiro treino livre.

"Está tudo certo! Não há nada para se preocupar!", disse o piloto nas redes sociais. "Já estou pensando em um jeito de convencer os médicos a me liberarem para correr amanhã", afirmou Sainz Jr, um dos estreantes da Fórmula 1 neste ano.

O piloto sofreu o acidente ao perder o controle sobre seu carro na curva 13. Ele derrapou na pista e foi parar, em alta velocidade, na barreira de proteção. O choque foi tão forte que o pessoal de apoio teve trabalho para remover todas peças de proteção que compõem a barreira e que caíram sobre carro e piloto. Ao ser removido do local, Sainz Jr foi encaminhado ao hospital de helicóptero.

A preocupação, no entanto, durou pouco. Em seguida, a Toro Rosso emitiu comunicado tranquilizando fãs, amigos e parentes. O piloto estava consciente ao ser removido do carro. E, mesmo na cama do hospital, já publicou foto nas redes sociais.

De acordo com a Toro Rosso, exames realizados não detectaram nenhuma lesão no piloto. Mesmo assim, ele passará a noite no hospital por precaução. A equipe não descarta a participação do piloto na corrida deste domingo.