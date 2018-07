Piloto Lucas di Grassi guia carro de categoria elétrica em Las Vegas

LAS VEGAS - O brasileiro Lucas di Grassi foi o responsável por pilotar pela primeira vez um carro da Fórmula E, nova categoria de automobilismo, que será disputada a partir de setembro. Ele guiou o Spark-Renault SRT_01, um carro todo elétrico, pelas ruas de Las Vegas, passando pela região onde se concentram os cassinos e hotéis da cidade norte-americana.

O evento foi a primeira exibição pública do carro da Fórmula E, que pode chegar a mais de 240km/h, e acabou sendo programado para o mesmo período da Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Antes disso, Di Grassi já havia testado o bólido no final de novembro, em um circuito francês.

"Somos um campeonato em uma missão, e a missão é fazer com que mais carros elétricos estejam nas ruas em todo o mundo", disse Alejandro Agag, o diretor-executivo da Formula E. "As pessoas gostam de automobilismo, mas agora eles também se preocupam muito com o ambiente. Assim, juntos, é uma ótima combinação".

O campeonato de Fórmula E será composta por 10 corridas, com início em 13 de setembro, em Pequim e terminando em junho de 2015, em Londres. E uma dessas provas está programada para o Brasil, no dia 15 de novembro, no Rio. Cada prova vai durar cerca de uma hora. As baterias do carro só duram até 25 minutos no momento, por isso os pilotos terão que fazer dois pit stops obrigatoriamente.