Piloto morre no Rally dos Sertões após acidente grave no Maranhão

O piloto Tunico Maciel morreu nesta segunda-feira após sofrer acidente durante etapa do Rally dos Sertões. Bicampeão da prova entre as motos, ele estava internado em um hospital de São Luis (MA) para onde foi levado depois de uma violenta queda no sábado no trecho entre Bacabal e Barreirinhas, também no Maranhão.

A morte foi confirmada nesta segunda pela organização do Rally dos Sertões. "À família, companheiros de trabalho e aos amigos mais próximos de Tunico, a nossa solidariedade e as nossas orações. A Familia Sertões está de luto", disse em nota ofical a organização do evento.

Mineiro de Lavras, Antônio Luís Maciel Filho era da Honda e tinha 26 anos. No sábado, o piloto foi encontrado no chão por outro competidor, Ricardo Martins, que acionou o resgate para tentar socorrer o colega. Removido de helicóptero ao hospital, Tunico foi logo atendido mas não resistiu aos graves ferimentos.

O piloto integrava a equipe Honda há cinco anos e tinha dois títulos nacionais pela classe Production Aberta. O acidente fatal ocorreu justamente quando Tunico liderava a prova do último trecho especial cronometrado da 28ª edição do Sertões neste sábado. Após a queda, a competição foi suspensa.