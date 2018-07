Piloto pede respeito à família de espectador morto no Mundial de Rali

O Mundial de Rali, conhecido pela sigla WRC (de World Rally Championship), começou sua temporada 2017 de forma trágica na noite da última quinta-feira. Ao rodar em uma estrada de Mônaco e bater contra um barranco, o piloto neozelandês Hayden Paddon matou um espectador que tirava fotos no local.

Retirado da primeira etapa da temporada pela Hyundai, sua equipe, Paddon só se pronunciou neste sábado. Em comunicado, ele pediu respeito à família da vítima, que não teve seu nome revelado. O espectador, afinal, estava num local proibido, próximo demais à pista em uma curva perigosa.

"Primeiro, nossos pensamentos estão com a família e os amigos do espectador envolvido. Não importam as circunstâncias, isso é algo que nunca queremos ver. Quero aproveitar esta chance para pedir para as pessoas não especularem. Independente de como e por que o acidente aconteceu, apontar o dedo não muda nada", lembrou ele.

"A coisa mais importante é aprendermos com isso, e estou comprometido a trabalhar com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e com os organizadores de rali incansavelmente para garantir que isso não volte a acontecer", garantiu o piloto neozelandês. "Por último, peço, por favor, o respeito da mídia neste momento, especialmente para a família e os amigos do espectador."