Piloto perde controle e mata seis torcedores em rali na Espanha; vídeo

Uma tragédia tomou conta de uma prova de rali no interior da Espanha neste sábado. O piloto Sergio Tabeayo e o copiloto Luis Prego perderam o controle do veículo, um Peugeout 206, e atropelaram 22 pessoas, matando seis delas. As outras 16 seguem internadas, seis delas em estado crítico. Os dois pilotos escaparam ilesos.

Dentre as vítimas fatais, estavam uma criança e duas mulheres grávidas, uma prestes a dar à luz. Já entre os feridos que foram encaminhados ao hospital, estão cinco meninos que também viam a prova.

O acidente aconteceu em uma ladeira, na qual o público costuma se aglomerar em provas desse tipo na região.

Assista ao vídeo do momento do acidente: