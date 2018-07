Piloto polonês Robert Kubica quebra a perna direita após escorregar no gelo

ROMA - O piloto polonês Robert Kubica quebrou a perna direita nesta quarta-feira após escorregar no gelo acumulado na beira de uma estrada em Pietrasanta, no noroeste da Itália, informou o jornal "La Gazzetta dello Sport".

O jornal afirmou que o piloto de Fórmula 1, que ainda se está recuperando do acidente sofrido no último dia 6 de fevereiro durante um rali na Itália e no qual sofreu numerosas fraturas nas pernas, assim como lesões no cotovelo e na mão, sofreu uma fratura na tíbia da perna direita em consequência desta nova queda.

Em um primeiro momento, Kubica foi levado ao hospital de Versilia, onde foi submetido a uma série de radiografias, mas o piloto preferiu ser transferido ao centro hospitalar de Pietra Ligure, no qual foi atendido depois do acidente sofrido em fevereiro. O temor é que este novo contratempo possa atrasar a recuperação completa do piloto.

No último dia 23 de novembro, Kubica, piloto da Lotus Renault, comunicou aos responsáveis da equipe que, apesar de ter se submetido a um programa intensivo de treinamentos, ainda era cedo para retornar à competição no Mundial de Fórmula 1 em 2012.