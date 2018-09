Piloto que apertou freio de rival perde licença e é obrigado a deixar a Moto2

O Tribunal da Federação Italiana de Motociclismo (FMI, na sigla em italiano) retirou nesta terça-feira a licença do piloto Romano Fenati, depois que ele acionou o freio dianteiro da moto de um rival durante a etapa de San Marino da Moto2.

"Considerada a gravidade do gesto, a petição do fiscal federal foi integralmente acolhida e o Tribunal Federal dispôs para Romano Fenati a suspensão de todas as atividades esportivas e federais com a retirada da licença do piloto", comunicou a FMI em seu site oficial.

A nota ainda informou que o piloto terá uma audiência na próxima sexta-feira para se defender das acusações. Na segunda-feira, a equipe de Fenati, a Marinelli Snipers, já havia se pronunciado para avisar que rescindiu o contrato do piloto.

Outra equipe que rompeu com ele foi a MV Augusta, com quem tinha firmado um recente acordo para a próxima temporada. O presidente da equipe Giovanni Castiglioni utilizou as redes sociais para dizer que Fenati não representa os valores de sua empresa", disse.

Durante a corrida no domingo, Fenati apertou o freio dianteiro de seu compatriota, Stefano Marinelli, que quase caiu da moto por conta da atitude. Na manhã de segunda-feira, o piloto emitiu um comunicado em seu site oficial para pedir desculpas. Em entrevista a uma emissora do país disse que cogitava se aposentar do motociclismo.