Piloto sofre acidente impressionante na etapa de Talladega da Nascar; assista

Um acidente impressionante marcou a etapa deste domingo da Nascar. O piloto norte-americano Joey Logano capotou seu carro várias vezes, mas saiu ileso. O acidente aconteceu quando, em disputa por posição no meio do pelotão, Denny Hamlin acabou batendo no carro de Logano, que ainda tocou levemente em Bubba Wallace. Logano girou no ar, deslizou na pista de ponta-cabeça e ainda capotou.

Joey Logano, no entanto, não sofreu nenhum ferimento. Após se recuperar do susto, o piloto concedeu entrevista e elogiou a segurança do veículo, que impediu que algo mais grave acontecesse com ele e outros envolvidos.

"Tenho orgulho de dirigir para um carro seguro. Tudo o que aconteceu foi um produto dessa corrida. Se por um lado foi louco passar por esse acidente, por outro estou bem feliz por estar vivo agora", disse Logano.

A pista de Talladega, onde foi disputada a etapa deste fim de semana da Nascar, é tri-oval (três curvas). Esse tipo de traçado favorece a velocidade, possui inclinação acentuada em suas curvas e, por isso, é considerado um dos mais rápidos do mundo. Acidentes com toques também são comuns devido à proximidade que os carros mantêm entre si. A etapa deste fim de semana terminou com vitória do norte-americano Brad Keselowski.