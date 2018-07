Pilotos brasileiros aprovam mudanças no circuito da Fórmula Indy

SÃO PAULO - Os problemas ocorridos no ano passado no circuito de rua do Anhembi, que provocaram o adiamento do treino de classificação e chegaram a interromper a corrida não irão se repetir neste fim de semana. Essa é a opinião dos pilotos brasileiros inscritos para a quarta etapa da temporada 2011 da Fórmula Indy, satisfeitos com as mudanças feitas no local para a prova marcada para domingo, em São Paulo.

Raphael Matos, por exemplo, destacou as obras feitas na Reta do Sambódromo. "A pista está excelente, muito melhor do que no ano passado, não tem ondulação. As ranhuras, diferentemente do ano passado, foram feitas na posição horizontal, como nos aeroportos, o que deve ajudar muito na aderência. Todas as mudanças feitas foram na direção correta. Inclusive a retirada de algumas zebras", disse o piloto.

Em 2010, a falta de aderência na Reta do Sambódromo e o excesso de ondulação em outros setores do circuito de rua paulistano provocaram o adiamento do treino de classificação, que passou de sábado para domingo - foram realizadas obras emergenciais na pista durante a noite. E a corrida também foi paralisada por conta de uma forte chuva, que provocou alagamentos no percurso.

Helio Castroneves tratou de exaltar as reformas realizadas para a segunda edição da etapa de São Paulo da Indy. De acordo com o brasileiro, um dos pilotos mais experientes da categoria, esse tipo de ação não costuma acontecer em outros circuitos de rua. Além disso, ele minimizou as reclamações sobre as ondulações no circuito paulistano.

"Vai ter ondulação como em qualquer circuito de rua. É uma coisa normal. Fizeram até demais de recapear de novo (a Reta do Sambódromo), outros lugares como Long Beach (Estados Unidos) não fazem isto. Isso até faz parte da competição. O asfalto está lá e é nisso que vamos andar", afirmou Helinho.

Velocidade. O escocês Dario Franchitti faturou a pole position da etapa de 2010 da Fórmula Indy em São Paulo com o tempo de 1min27s7354. Agora, com a pista em melhores condições, Matos aposta que os pilotos serão mais rápidos. "Acho que as voltas serão de dois a três segundos mais rápidas", comentou. Mas isso será possível ver apenas no sábado, quando acontecem os treinos livres e a sessão de classificação para a prova de domingo.

