Pilotos brasileiros participam de prova nos Estados Unidos

SÃO PAULO - O autódromo de Homestead, na Flórida, Estados Unidos, receberá neste domingo mais de 60 carros para a segunda etapa do FARA, Formula & Automobile Racing Association 2014. Com a estruturação de uma equipe brasileira, representante oficial da inglesa Ginetta nos Estados Unidos, a delegação terá crescimento significativo. Depois da estreia do time comandado por Adolpho Rossi, Alline Cipriani e Elias Azevedo na Miami 500, em dezembro passado, a escuderia terá onze pilotos brasileiros em ação.

O grupo liderado por Rossi, Cipriani e Azevedo conta com larga experiência nas principais competições brasileiras. São pilotos com passagens por categorias como Porsche GT3 Cup, Campeonato Brasileiro de GT, Brasileiro de Marcas, Stock Car e até rally, além de várias outras competições de endurance.

Elias Azevedo, que completou o trio campeão brasileiro de Endurance no ano passado, também estará em Homestead. Campeão da Audi DTCC no Brasil e vice-campeão da Porsche Cup, o piloto - que disputou parte da temporada 2013 da F3 Sul-Americana - dividirá a pilotagem de uma Ginetta G50 com o paulista João Gonçalves, campeão mundial de kart e com passagens pelo Gran Turismo e Audi DTCC no Brasil.

GINETTA G50

Caê Coelho e Luiz Arruda, também com experiência em carros de GT, pilotarão uma Ginetta G50, tal qual Sérgio Laganá e Alan Hellmeister - que levam para os Estados Unidos uma parceria vitoriosa do GT Brasil. Alan, inclusive, carrega a experiência de pilotar na Stock Car brasileira.

Rodolfo Toni e Rodrigo Mello serão parceiros a bordo de uma Ginetta G50 Cup, e Vicente Orige, piloto da Copa Petrobras de Marcas e campeão brasileiro de rally, completa a lista de brasileiros pilotando sozinho uma Gineta G55. A Homestead 200 será disputada domingo a partir das 14h no horário local (16h no horário de Brasília).