Pilotos brasileiros torcem e confiam em um bom começo de Rubinho na Indy

Todos torcem pelo brasileiro na Indy. "Tem de respeitar o Rubinho. Ele tem uma história no automobilismo e nós, como pilotos, damos muito valor a isso. Ser vice-campeão e permanecer na Fórmula 1 de forma competitiva por tanto tempo é algo notável, realmente um feito", dentende Cristian Mohr, um dos nomes que retornam à categoria Challenge.

Quarto colocado em 2011, Rodrigo Hanashiro acredita que Rubinho pode conseguir resultados importantes já no seu primeiro ano de Indy. "Acho até que ele tem tudo para conquistar a vitória logo na estreia. Ele é um dos melhores pilotos do Brasil. É rápido e técnico."

O otimismo dos colegas brasileiros ultrapassa o que o próprio Rubinho espera para esse começo de temporada. O piloto, que lamentou semana passada não participar do recomeço da F-1 depois de anos enfileirado com seu carro no grid da categoria, se vê mais como um aprendiz na Indy do que um corredor competitivo. Ele pede calma aos torcedores nesse começo de trabalho. Tudo na Indy é novidade para Rubinho.

Confira o calendário para a temporada de 2012 da Fórmula Indy:

25 de março - São Petersburgo

1º de abril - Barber

15 de abril - Long Beach

29 de abril - São Paulo

27 de maio - Indianápolis

3 de junho - Detroit

9 de junho - Texas

23 de junho - Iowa

8 de julho - Toronto

22 de julho - Edmonton

5 de agosto - Mid-Ohio

19 de agosto - Quindao

26 de agosto - Sears Point

2 de setembro - Baltimore

15 de setembro - Fontana