Pilotos comemoram volta do público à Stock Car na etapa de Santa Cruz do Sul, domingo

Longos 707 dias. Esse foi o período que o fã ficou sem poder acompanhar in loco a principal categoria de automobilismo do país. A 11ª etapa da Stock Car Pro Series, que acontece em Santa Cruz do Sul (RS) neste domingo, dia 21, marca o retorno do público ao autódromo após quase dois anos de espera por causa da pandemia. Espera-se casa cheia e muita diversão.

A presença da torcida vem em hora decisiva do campeonato, a etapa realizada no Rio Grande do Sul é a penúltima da categoria no ano com a disputa pela liderança ainda embolada. O Estadão transmite ao vivo o treino classificatório no sábado, dia 20, a partir das 15h30, e as corridas no domingo a partir de 13h40.

A última lembrança da participação do público também teve muita emoção, quando em 15 de dezembro de 2019, os pilotos disputaram a grande final da temporada daquele ano em Interlagos, com a corrida ganha por Thiago Camilo, mas que marcou o tricampeonato de Daniel Serra.

Serra, que é o segundo colocado na atual temporada com 296 pontos, comemorou o retorno da torcida aos autódromos. "Finalmente a gente vai ter o público de volta. Ter a casa cheia de novo depois de quase dois anos é muito legal. É uma sensação diferenbte", disse o piloto, que tentará se manter na briga pelo título.

Companheiro de equipe de Serra pela Eurofarma RC, Ricardo Maurício também vibrou com o retorno do torcedor. Ele afirmou que a presença dá mais emoção ao espetáculo e elogiou a torcida da região, sempre empolgada com os pegas na pista da Stock. "A parte sul do país é fanática por automobilismo. É muito bacana o amante do automobilismo poder voltar a ver um grande espetáculo, um grande show da Stock Car ao vivo e a cores de novo", brinca. Ele ressaltou a importância da disputa pela definição do campeonato e que há muitos pilotos envolvidos na briga.

Líder e buscando se manter na disputa pelo seu primeiro caneco na categoria, Gabriel Casagrande ressaltou a importância d e saber correr com o torcedor olhando. De certa forna, para ele, aumenta a responsabilidade e as provas acontecem como deveriam ser. "É o espírito máximo do automobilismo, poder fazer o show para quem está assistindo".

Casagrande, que está 13 pontos à frente de Serra no campeonato com 309 pontos, lembrou de uma situação inusitada que acontecia na torcida durante as corridas no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, mas que provavelmente não acontecerá devido aos protocolos de segurança por causa da pandemia de covid-19. "Santa Cruz tem um lance legal em que a Turma do Alambrado faz churrasco ali na curva 1. Às vezes, conseguia sentir o cheiro dentro do carro", comentou o piloto.

A Stock Car seguirá um protocolo de segurança em conformidade com o decreto estadual 56.120, de 1º de outubro de 2021, onde pessoas com 30 anos ou mais devem possuir esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Será obrigatória apenas a primeira dose para o público na faixa entre 18 e 29 anos de idade, e todos deverão apresentar documento com foto original e comprovante da imunização contra covid citados acima. Menores de 18 anos estão dispensados da comprovação vacinal.

O protocolo também inclui procedimentos sanitários preventivos, como distanciamento de um metro por pessoa, aferição de temperatura, instalação de totens com álcool gel 70%, uso obrigatório de máscaras e provimento de condições para higienização das mãos, como pias com dispensador de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras.

Classificação do Campeonato

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

16º - Gaetano di Mauro – 153 (153)

17º - Cacá Bueno – 148 (148)

18º - Julio Campos – 141 (141)

19º - Galid Osman – 97 (97)

20º - Lucas Foresti – 97 (97)

Programação da 11ª etapa da Stock Car Pro Series 2021

Sábado, 20

08h00 - 08h10 – shakedown

09h10 - 10h20 – 1º treino livre

12h10 - 13h25 – 2º treino livre

15h30 - 16h15 – treino de classificação - Transmissão do Estadão

Domingo, 21

13h40 - Corrida 01 (30min + 1 volta) - Transmissão do Estadão

14h18 - Corrida 02 (30min + 1 volta) - Transmissão do Estadão