Pilotos da Ferrari lamentam desempenho em treino: 'Não estamos tão bem' A Ferrari conseguiu uma "dobradinha" na terceira e na quarta posições entre os mais rápidos deste primeiro dia de treinos livres para o GP do Bahrein de Fórmula 1, que acontecerá no domingo. Kimi Raikkonen foi o primeiro na sessão da manhã, mas acabou com o terceiro tempo no geral. O finlandês reclamou que a equipe siga como segunda força na categoria, atrás da Mercedes.