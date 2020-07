Pilotos da Ferrari lamentam 'falta de velocidade' em treino do GP da Estíria

Sebastian Vettel e Charles Leclerc foram unânimes ao lamentar neste sábado a falta de velocidade exibida pelos carros da Ferrari no treino classificatório do GP da Estíria de Fórmula 1, que será disputado neste domingo em Spielberg, no mesmo circuito que recebeu o GP da Áustria, no fim de semana passado.

Ambos os carros apresentaram diversas atualizações para melhorar a performance na pista em comparação à primeira corrida do ano. Mas, neste sábado, apenas Vettel conseguiu avançar até a última sessão do treino de classificação. Leclerc foi eliminado no Q2. Isso significa que pela segunda etapa seguida, a equipe italiana só conseguiu colocar um dos seus pilotos no Q3, algo que não acontecia desde os GPs do Canadá e da Áustria de 2015.

"Eu estava perdendo muita velocidade na frente, mas trabalhamos nisso. Acho que melhorou. Não acho que o problema esteja no equilíbrio do carro, apenas não conseguíamos ser rápidos o suficiente. Quando eu vi a diferença para os demais, fiquei surpreso. Então temos trabalho a fazer", comentou Leclerc.

O piloto de Mônaco foi o 11º mais rápido no treino deste sábado. Porém, vai largar em 14º porque foi punido com a perda de três posições no grid de largada. Vettel se saiu um pouco melhor. Registrou a 10ª melhor marca de toda a classificação e deve ser a prioridade da Ferrari neste domingo.

"Foi divertido. Infelizmente, não tínhamos a velocidade. E tivemos muito aquaplanagem no carro. Era difícil fazer os pneus funcionarem, principalmente os da frente. Então não foi fácil avaliar o carro", comentou o alemão, referindo-se à chuva que atrapalhou a classificação e até cancelou o terceiro treino livre, horas antes.

O GP da Estíria, a segunda etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, tem largada marcada para as 10h10 deste domingo, pelo horário de Brasília.