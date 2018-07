Pilotos da McLaren revelam ansiedade por GP da Coreia Depois de dois resultados ruins da equipe, em Cingapura e no Japão, os pilotos da McLaren admitem a ansiedade para a disputa da próxima corrida do calendário da Fórmula 1. Afinal, eles esperam conseguir a recuperação no GP da Coreia da Sul, que acontecerá no dia 24 de outubro. Mas também existe a expectativa de estrear num novo circuito na categoria, recém-construído na cidade de Yeongam.