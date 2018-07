Pilotos da Red Bull se conformam com 3ª fila do grid Não foi como a Red Bull esperava. Depois de subir ao pódio na etapa passada, a equipe queria largar entre os primeiros no GP da Alemanha de Fórmula 1 neste domingo. Mas teve que se contentar com o quinto e o sexto lugar de Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel no grid de largada.