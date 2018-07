Pilotos da Red Bull se dizem ansiosos para retorno ao GP da Alemanha

Os pilotos da Red Bull admitiram ansiedade para o retorno ao GP da Alemanha de Fórmula 1, no fim de semana. O australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen têm boas recordações do Circuito de Hockenheim. Em 2016, na última prova da F-1 disputada lá, a dupla fez uma dobradinha no pódio, com segundo e terceiro lugares. A etapa ficou de fora do calendário no ano passado.

+ Confira a classificação da Fórmula 1

"O GP da Alemanha está de volta ao calendário e estou ansioso por isso", admite Verstappen. "No último GP lá, tivemos uma dobradinha. Então, temos uma boa lembrança. Hockenheim é uma pista histórica, com curvas interessantes, principalmente no último setor, onde você pode tentar diferentes linhas [de pilotagem]."

Para o holandês, o retorno da corrida alemão ao calendário da F-1 é importante para a categoria. "Estou ansioso por todo o fim de semana e pela experiência de competir lá. Acho que é importante para a Alemanha ter novamente um GP, assim como é para o mundo automotivo. Estou feliz por estar de volta ao GP."

Dono de duas vitórias na temporada, Daniel Ricciardo também está ansioso para correr novamente em Hockenheim. "O circuito é divertido, sempre gostei de pilotar lá. A curva 1 é super veloz e a pista ajuda muito na ultrapassagem", avalia o australiano, vencedor da etapa de Mônaco neste ano.

A Fórmula 1 retomará as disputas nesta sexta-feira, após folga no fim de semana passado. Para não coincidir corrida com a final da Copa do Mundo, a organização acumulou três corridas seguidas antes do fim de semana de encerramento do Mundial de futebol. "Foi legal ter um descanso depois de uma sequência de três provas, mas estou ansioso para voltar à pista", comentou Ricciardo.