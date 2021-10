Pilotos da Stock Car disputam a 10ª etapa podendo chegar a marca de 6 mil ultrapassagens em 2021

Os pilotos da Stock Car entram no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, 24, às 13h, para buscar a vitória e pontos na briga pelo campeonato, mas também podendo atingir uma marca expressiva na temporada: 6 mil ultrapassagens em 2021. O Estadão transmite ao vivo as corridas 10ª etapa a partir das 13h.

A vitória é o objetivo, mas o momento que mais levanta o público, seja do sofá ou arquibancada, é a ultrapassagem. De acordo com um levantamento feito pela Stock Car Systems – divisão de tecnologia da informação da categoria –, nas nove etapas realizadas até aqui os pilotos da Stock protagonizaram 5.951 trocas de posição, o que significa uma média de 661 por etapa.

O sistema calcula as trocas de posição apenas a cada volta completada, e não as alternâncias ocorridas dentro de uma mesma volta. Ou seja, esse número poderia ser muito maior se contabilizadas as emocionantes disputas que assistimos dentro das pistas.

“Teremos em breve tecnologia que possibilitará calcular também essas trocas de posição”, diz Fernando Julianelli, CEO da Stock Car. “Mas estamos bem satisfeitos com os índices que temos. Quase seis mil trocas de posição é algo espetacular. E espetáculo é o que a Stock dá toda vez que entra na pista”, completa o executivo.

O ranking de ultrapassagens é bem diferente da classificação dos pilotos no campeonato, isso porque pesa muito nessas estatísticas quem costuma fazer corridas de recuperação, saindo do fundo do grid para tentar alcançar o pelotão da frente.

É nesse quesito que aparece Gaetano Di Mauro, um dos destaques da nova geração, que é o líder do ranking. Até o momento, Gaetano soma 271 ultrapassagens dentro do critério adotado – com uma média de 30 conquistas de posição por prova. O segundo lugar, com 267 ultrapassagens, é do experiente Denis Navarro, piloto que também tem chamado a atenção por suas provas de recuperação. Guilherme Salas, que fez a pole position neste sábado, 23, e vai largar na ponta neste domingo, é o terceiro com 9 ultrapassagens a menos que Navarro, 246 no total.

Em parâmetro de comparação, o líder do campeonato, Gabriel Casagrande está apenas no 15º lugar, com (nada desprezíveis) 182 ultrapassagens. Enquanto o vice-líder Daniel Serra está em 11º (202). Entre os pilotos com chances reais de título, Ricardo Zonta, sexto colocado na pontuação, é o que aparece melhor no ranking de ultrapassagens: o ex-piloto de Fórmula 1 é o quinto colocado, com 228 posições ganhas.

Outro fator decisivo para a marca alta na temporada foram as corridas em anel externo realizadas em Curitiba e Goiânia, o formato oval, de constante aceleração, favorece as constantes trocas de posição, também auxiliadas pelos pushs.

Acompanhe ao vivo, a partir das 13h deste domingo, 24, as corridas da 10ª etapa da Stock Car Pro Series 2021, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Confira abaixo os quinze melhores colocados no ranking de ultrapassagens após 9 etapas:

1º - Gaetano Di Mauro, 271

2º - Denis Navarro, 267

3º - Guilherme Salas, 246

4º - Pedro Cardoso, 235

5º - Ricardo Zonta, 228

6º - Rafael Suzuki, 215

7º - Lucas Foresti, 210

8º - Átila Abreu, 209

9º - Felipe Massa, 207

10º - Julio Campos, 205

11º - Daniel Serra, 202

12º - Tuca Antoniazzi, 193

13º - Cacá Bueno, 191

14º - Guga Lima, 187

15º - Gabriel Casagrande, 182