Pilotos da Stock Car revelam suas apostas e torcidas entre Hamilton e Verstappen pelo título da F-1

Os pilotos da Stock Car mostraram que não estão concentrados somente no campeonato da principal categoria do automobilismo brasileiro, mas também estão de olho no que acontece na reta final da Fórmula 1.

Enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen travam disputa quente pelo título na maior competição de esportes a motor do planeta, os corredores da Stock palpitam sobre quem acham que leva a Fórmula 1 em 2021, e falam para quem leva sua torcida na briga.

Uma enquete com 31 nomes que competem a Stock Car Pro Series 2021, disponibilizada em primeira mão ao Estadão, mostra que a maioria deles acredita no título do inglês heptacampeão. Porém, quando se trata da torcida de cada um, a sensação holandesa de 24 anos leva vantagem.

Segundo a pesquisa, 17 pilotos (54,8%) acreditam que Hamilton leva o caneco pela oitava vez, contra 14 (45,2) que apostam em Verstappen. A vantagem é apertada tal qual a diferença entre os pilotos na classificação da Fórmula 1, onde Verstappen lidera com 262.5 pontos ante os 256.5 pontos de Lewis.

Apesar de perder na aposta pelo título, o holandês tem maior apoio quando se trata de torcida, onde recebe o voto de 19 pilotos (61,2%) da Stock Car. Já o piloto da Mercedes recebe 9 votos (29%) de torcida. Três pilotos afirmaram não torcer por nenhum deles.

Quem entende muito bem de Fórmula 1, é o piloto Felipe Massa, que disputou 15 temporadas na categoria, sendo vice-campeão em 2008 perdendo justamente para Lewis Hamilton. Contudo, isso não é motivo de rancor para o brasileiro, que acredita na vitória do inglês, mesmo torcendo para Verstappen.

“Eu acredito que o Hamilton será o campeão. Ele é um dos maiores da história e está ainda no auge”, disse Felipe Massa. “Mas a Fórmula 1 e o esporte precisam de renovação e é por isso que nesse momento eu torço um pouco mais pro Max. Seria muito bom termos um novo campeão”, completou.

Outro piloto de Fórmula 1 que atualmente disputa o título da Stock Car, Ricardo Zonta também aposta em mais um título do sete vezes campeão, porém acredita que a equipe Mercedes, que fará a diferença na disputa.

“Eu acho que a experiência da Mercedes vai fazer uma boa diferença para o Hamilton. Ele também é bem experiente, mas acredito que do atual momento até o final da temporada serão a estratégia e o equipamento que farão a diferença na briga entre os dois pilotos”, disse ele, que também torce pelo piloto inglês. “Lógico que muita coisa pode acontecer, porque a briga está muito parelha, mas olhando agora eu vejo essa vantagem a favor do Hamilton e da Mercedes”.

Vencedor de uma prova da Stock Car Pro Series em 2021, Lucas Foresti é um dos que torce por Verstappen e também acha que ele vai chegar ao primeiro título. “Eu aposto todas as minhas fichas no Verstappen. Acredito que muito de um piloto ser ou não campeão vem do momento que ele vive e do entusiasmo que ele passa pra equipe. Eu consigo ver que a Red Bull vai fazer de tudo para ele ser campeão, é uma briga de tudo ou nada pra eles”, definiu.

“Acho que o duelo entre as duas equipes atingiu um clímax que a gente não tinha visto antes e agora o que vai fazer alguma diferença é aquele sopro a mais que só quem está colocando toda a sua energia vital pode oferecer. E isso eu vejo tanto no Max quanto na Red Bull”, completou Foresti.

Representante da nova geração da Stock Car, Bruno Baptista tem a mesma idade de Verstappen, 24 anos, e não esconde o entusiasmo pelo piloto da Red Bull. “Eu cheguei na Stock Car como novato em 2018 e tive que me esforçar muito para conquistar a primeira vitória. Depois desse marco, o próximo objetivo é evoluir para tentar o título. Por isso eu me identifico com os pilotos mais jovens da Fórmula 1. E é por isso que estou torcendo para o Verstappen, quero muito que ele seja campeão, por que isso vai ser uma inspiração para todo mundo que ainda é novo e está batalhando no automobilismo profissional”, disse Bruno Baptista.

“Mas, sendo frio e analisando o que aconteceu até aqui, eu acredito que o Hamilton vai virar esse jogo e conquistar o campeonato. De qualquer forma, eu acho que o Max já está dando o seu recado. Se não for agora, ele será campeão em breve”, apostou o piloto que curiosamente, usa o número 44, o mesmo utilizado por Lewis Hamilton na Fórmula 1.

Independentemente da aposta e torcida de cada um, tanto a Fórmula 1, quanto a Stock Car caminham para muitas emoções em suas retas finais. O campeonato mundial ainda tem mais 6 etapas, enquanto o brasileiro tem 3 etapas pela frente. O Estadão transmite ao vivo todas disputas da reta final da Stock Car pelo seu Youtube, no Portal do Estadão e até mesmo pelas redes sociais, como Facebook e Twitter.

Confira como votou cada piloto na pesquisa realizada: