Pilotos da F-1 destacam duelo Verstappen x Hamilton e parabenizam título do holandês da Red Bull

Diante de uma temporada em que o título foi definido apenas na última volta no GP de Abu Dabi, o espanhol Carlos Sainz, terceiro colocado na corrida deste domingo, a última da temporada, comentou sobre o duelo entre Verstappen e Hamilton durante o nao todo. Em sua entrevista, o piloto da Ferrari parabenizou o primeiro título mundial conquistado pelo holandês da Red Bull e elogiou também a disposição do britânico em tentar manter sua hegemonia na modalidade. Lewis tem sete Mundiais de piloto e poderia ter untrapassado Michael Schumacher, com o mesmo número de conquistas.

"Qualquer um dos dois pilotos merecia ser campeão pela temporada disputada que eles tiveram. Vieram para Abu Dabi em condições iguais (mesmo número de pontos, 369,5) fizeram o que puderam na pista, mas Max foi melhor no fim e ficou com o título inédito", disse.

Leia Também Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta e conquista título inédito da Fórmula 1 em Abu Dabi

Sainz entende também cumpriu uma boa temporada na F-1 e fechou o campeonato com 164,5 pontos, apenas 4,5 a mais do que Lando Norris, da McLaren. Ele andou na frente em algumas provas e mostrou ser um piloto arrojado quando tem a ajuda da escuderia.

O britânico George Russell, que vai trocar a Williams pela Mercedes na edição de 2022 e será companheiro de Lewis Hamilton no lugar de Bottas, destacou o trabalho de Verstappen, mas criticou a atitude tomada pela direção de prova deste domingo, ao permitir que o holandês se aproximasse do britânico após o safety car entra na pista por causa do acidente de Nicholas Latifi nas últimas voltas.

"Max é um piloto absolutamente fantástico, que teve uma temporada incrível e não tenho nada além de um grande respeito por ele, mas o que aconteceu é absolutamente inaceitável também. Eu não posso acreditar no que acabamos de ver", disse Russell, de 23 anos, referindo-se ao lado da entrada do safety car. Segundo ele, essa condição deterninou a conquista de Max e a derrota de Hamilton.