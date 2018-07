Pilotos estão ansiosos com relação ao primeiro treino livre do GP da Austrália

MELBOURNE - No primeiro encontro com os jornalistas, depois dos testes da pré-temporada, nesta quinta-feira, no circuito Albert Park, em Melbourne, o tricampeão do mundo, Sebastian Vettel, da Red Bull, Fernando Alonso, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes, Kimi Raikkonen, Lotus, e Jenson Button, McLaren, a exemplo de todos os seus colegas, com todos os riscos das generalizações, foram unânimes em afirmar não saber o que vai acontecer no GP da Austrália, etapa de abertura do Mundial.

"Desconhecemos o nosso potencial em relação aos adversários. Por isso será bastante interessante começar a descobrir o estágio de cada um comparado ao outro já nos treinos livres", disse Vettel. Alonso foi mais longe: "Entre as cinco melhores equipes é muito difícil ver quem tem dois ou três décimos de vantagem que permita vencer. Mercedes, McLaren, Ferrari, Lotus e Red Bull mostraram o mesmo potencial nos testes de inverno e em corridas diferentes no ano passado. Não há como escolher uma dessas equipes."

Com a diferença de 14 horas a mais de Brasília em relação a Melbourne, o primeiro treino livre da 64.ª da etapa de abertura da temporada da história da Fórmula 1 começa nesta quinta-feira às 22h30, que na cidade do sudeste australiano corresponde a 12h30 de sexta-feira.

O ídolo local, Mark Webber, da Red Bull, disse ao Estado: "Nosso carro é inequivocamente muito bom, melhor que o do ano passado, mas não sei se o suficiente para superar o que fizeram Mercedes, Lotus, Ferrari e McLaren, os treinos não esclareceram nada, só nos trouxe mais dúvidas.". Para o australiano, as duas sessões livres de hoje à noite vão começar a desvendar o mistério gerado pela baixa temperatura nos testes e os novos pneus Pirelli, mais macios, porém de desgaste mais elevado.

O único representante brasileiro na Fórmula 1, Felipe Massa, da Ferrari, comentou com o Estado esperar que o comportamento verificado no modelo F138 italiano em Barcelona se repita nos 5.303 metros do traçado do circuito Albert Park. "Se o que vimos lá valer para cá vou dispor de um carro rápido, equilibrado. Tomara." Como Massa, Alonso está muito confiante em ratificar no calor da Austrália as potencialidades do F138 demonstradas no frio do Circuito da Catalunha.

A grande preocupação dos pilotos, em Melbourne, diz respeito aos pneus supermacios da Pirelli. A empresa os escolheu juntamente com os do tipo médio para o GP da Austrália. Com o asfalto frio nos testes sua degradação era bastante elevada. "Em 2012 tivemos os macios, nessa pista, agora os supermacios. Será um desafio estender sua vida útil", avaliou Massa. Vettel comentou para se ter uma ideia do grau de indefinição da primeira prova do ano: "Eu não cheguei a usar os supermacios nos testes, será uma novidade para mim e, acredito, muitos pilotos".

O diretor da Pirelli, Paul Hembery, rebateu a preocupação dos pilotos e chefes de equipe com os pneus supermacios, estreantes em Melbourne. "Nós fizemos testes com esses pneus em pistas mais quentes que aqui e seu comportamento foi o esperado. Nossa previsão é de três pit stops." Vettel acha que se o consumo dos pneus se assemelhar ao de Barcelona serão precisos mais paradas.

Nesta quinta-feira, a temperatura em Melbourne atingiu 26 graus e o asfalto, 24, no momento mais quente do dia. As mesmas condições são esperadas o treino de hoje à noite, nos treinos livres, mas para sábado a previsão é de chuva.