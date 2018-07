Pilotos mudam capacetes para reverenciar tricampeão Ayrton Senna

SÃO PAULO - Ayrton Senna continua sendo uma grande fonte de inspiração na Fórmula 1. E no ano em que completa 20 anos de seu tricampeonato mundial, o ídolo brasileiro, morto tragicamente em 1994, será homenageado por quatro pilotos, que mudaram o design de seus capacetes para o GP do Brasil, que será realizado neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O sobrinho de Ayrton, Bruno Senna, da Renault, Felipe Massa, da Ferrari, Rubens Barrichello, da Williams, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, exibirão um capacete amarelo com uma faixa verde e outra azul, cada um ao seu estilo.

O britânico ganhou permissão da família de Senna para incorporar o colorido ao seu capacete e misturá-lo com o seu próprio design. Hamilton espera que a inspiração no tricampeão dê "sorte" para ele durante o treino classificatório deste sábado. "Me identifico muito com o povo brasileiro e achei que seria legal misturar o design do capacete dele com o meu. Espero que o capacete me traga sorte na disputa pela pole", disse Hamilton.

ESTILO - Outro que terá uma mudança no design em seu capacete é o japonês Kamui Kobayashi. O piloto da Sauber teve o objeto desenhado pelo músico e produtor Joe Hahn, da banda norte-americana Linkin Park.

O capacete será leiloado após a corrida de domingo e a renda será revertida às vítimas do terremoto que atingiu o Japão em março deste ano. Em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, Kobayashi afirmou que é fã da banda e falou que existe um projeto em andamento que visa arrecadar US$ 5 milhões para as vítimas do desastre.

"Eu sou fã do Linkin Park. Adoro a música deles e me impressionei com o comprometimento social da banda. Fiquei emocionado em conhecer os músicos pessoalmente no paddock quando eles fizeram um show no GP de Cingapura", afirmou Kobayashi.