Pilotos não abdicam do luxo no Desafio Internacional das Estrelas

PENHA (SC) - Boliche, simuladores de corrida, massagistas - os pilotos não vão abdicar de um pouco de luxo no Desafio Internacional das Estrelas de kart, que começa no fim da tarde desta sexta-feira no kartódromo do Beto Carreiro World em Penha-SC. A área reservada aos atletas tem comida e bebida à vontade, além de algumas inusitadas facilidades para distrair as principais atrações do evento entre uma atividade e outra na pista.

A manhã foi de muito trabalho para mecânicos, que acertavam os últimos detalhes dos karts que serão utilizados na competição. Todos estavam sendo personalizados conforme as preferências de cada piloto. O carro do brasileiro de Fórmula 1 Felipe Massa, por exemplo, será azul e verde e o de Fernando Alonso vai ser amarelo e azul, as cores de sua região natal, as Astúrias. Por sugestão da Ferrari, os pilotos vão atuar com carros diferentes dos tradicionais vermelhos que usam na Fórmula 1.

O kartódromo está encravado dentro do Parque, de forma que é possível ver de longe alguns dos brinquedos do local. Da montanha-russa é possível ter uma visão privilegiada da pista: do alto e de ponta cabeça (nos loopings). Além de Massa e Alonso, a prova contará com outros pilotos com passagem pela Fórmula 1 como Bruno Senna, Kamui Kobayashi Jaime Alguerssuari, Vitantonio Liuzzi, Sebastian Buemi, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Luciano Burti, Lucas di Grassi e Antônio Pizzonia.